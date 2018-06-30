Пограничники Сумского отряда вчера утром помешали незаконному перемещению лошадей из Украины в РФ вне пунктов пропуска. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы, передает .

"В ходе реализации имеющейся оперативной информации о возможной противоправной деятельности неподалеку от государственной границы в районе населенного пункта Комаровка военнослужащие задержали гражданина Украины, который как раз пытался незаконно перегнать в Россию 7 лошадей", – говорится в сообщении.

Мужчина не смог предъявить никаких документов, удостоверяющих личность. Впоследствии личность правонарушителя установили. Им оказался 50-летний житель одного из населенных пунктов Глуховского района.

За нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на мужчину составили административные материалы по статьям 202 и 204-1 КУоАП соответственно.

Животных в установленном порядке передадут работникам фискальной службы.

Напомним, американские пограничники нашли на границе с Мексикой в сумке брошенного тигренок, которого оставили люди, которые пытались незаконно въехать в США.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира