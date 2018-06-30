Письмо Сокурова в адрес Порошенко, где он просит украинского президента прекратить войну, лишний раз доказывает только одно: система ценностей автора письма, как и практически только российского гуманитарного истеблишмента.

А именно комплекс моральных установок и поведенческих схем, настолько ИЗУРОДОВАН и ИЗУВЕЧЕН, столько раз в истории был СЛОМАН и НЕПРАВИЛЬНО СРОСТАЛСЯ, что уже никто и никогда не вспомнит что там было изначально. Даже теоретически.

То, что умудрился недокрушить Сталин, сегодня окончательно превратилось в кашу из толченого и мелко нарубленого только, что оставалось у них внутри в более-менее крупных кусках.

И этот фарш взывает к Украине примириться и прекратить сопротивление. Фарш, который давно сам забыл, чем он был при жизни.

Пшел нах.

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