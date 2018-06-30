В Украине вступило в силу решение НКРСИ относительно высвобождения необходимых мобильным операторам радиочастот для связи четвертого поколения (4G) в диапазоне 1800 МГц. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"30 июня введено в действие решение НКРСИ,.. которыми удовлетворены заявления ЧАО "Киевстар", ЧАО "ВФ Украина", ООО "лайфселл" с целью высвобождения радиочастотного ресурса, необходимого для внедрения системы подвижной (мобильной) связи четвертого поколения в диапазоне 1800 МГц и аннулированы соответствующие разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных средств", - сообщили в регуляторе.

Благодаря этому, как отмечается, созданы условия мобильным операторам "для улучшения качества предоставления этих услуг своим потребителям путем преодоления высокого уровня фрагментации частот в диапазоне 1800 МГц и возможности использования 4G-радиотехнологии в этом диапазоне".

В регуляторе напомнили, что по результатам тендера лицензии на пользование 4G в диапазоне 1800 МГц получили три оператора телекоммуникаций ЧАО "Киевстар", ЧАО "ПФ Украины", ООО "лайфселл".

Согласно условиям тендера, указанные операторы телекоммуникаций, начиная с 1 июля 2018 года, обязаны обеспечить возможность получения услуг с использованием 4G-радиотехнологии в этом диапазоне:

в течение 12 месяцев (то есть до июля 2019 года) не менее 90% населения каждого областного центра Украины;

в течение 42 месяцев (то есть до декабря 2021 года) не менее 90% населения каждого населенного пункта с населением более 10 тысяч человек.

"Сейчас победителями тендера получены все необходимые разрешительные документы для завершения перенастройки сети на новые частоты для радиотехнологии GSM, а также более 4800 базовых станций (в равном количестве для трех победителей тендера) для радиотехнологии LTE, что позволит существенно расширить покрытие этой радиотехнологии для возможности получения качественных услуг абонентами", - указали в НКРСИ.

Напомним, в правительстве поручили проверить мобильных операторов относительно качества 4G.

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