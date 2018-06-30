Заместитель руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Александр Скомаров надеется, что все виновные по 140 делам, переданным бюро в суд, возместят убытки, которые нанесли. НАБУ: Надеемся на скорость судебного рассмотрения и принятие справедливого решения в производствах Фото: НАБУ / Facebook По словам Скомарова, он надеется, что все виновные по делам, переданным в суд, возместят убытки, которые нанесли."Судебная ветвь власти является независимой, но мы все-таки надеемся, что коррупционеры, совершившие уголовное преступление, если их вина будет доказана в судебном порядке, найдут свое наказание. И убытки будут возмещены, и это будет проявлением эффективности нашей работы. Судит не НАБУ, судит суд. Надеемся на скорость судебного рассмотрения и принятие справедливого решения в производствах", – сказал он.НАБУ – государственный правоохранительный орган Украины с широкими силовыми полномочиями, на который возлагается предотвращение, выявление, пресечение и раскрытие коррупционных преступлений. Бюро образовано президентом Украины 16 апреля 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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