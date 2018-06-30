|
В НАБУ выразили надежду, что коррупционеры, совершившие уголовное преступление, найдут свое наказание
|
30.06.2018 13:57
|
Заместитель руководителя подразделения детективов Национального
антикоррупционного бюро Александр Скомаров надеется, что все
виновные по 140 делам, переданным бюро в суд, возместят убытки,
которые нанесли. НАБУ: Надеемся на скорость судебного
рассмотрения и принятие справедливого решения в производствах Фото:
НАБУ / Facebook По словам Скомарова, он надеется, что все виновные
по делам, переданным в суд, возместят убытки, которые
нанесли."Судебная ветвь власти является независимой, но мы все-таки
надеемся, что коррупционеры, совершившие уголовное преступление,
если их вина будет доказана в судебном порядке, найдут свое
наказание. И убытки будут возмещены, и это будет проявлением
эффективности нашей работы. Судит не НАБУ, судит суд. Надеемся на
скорость судебного рассмотрения и принятие справедливого решения в
производствах", – сказал он.НАБУ – государственный
правоохранительный орган Украины с широкими силовыми полномочиями,
на который возлагается предотвращение, выявление, пресечение и
раскрытие коррупционных преступлений. Бюро образовано
президентом Украины 16 апреля 2015 года.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира