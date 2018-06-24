|"У нас совсем плохие новости" - Луценко хоронит "дело Небесной сотни"
|24.06.2018 16:47
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен подписать приказ, которым будет ликвидирован департамент специальных расследований Генпрокуратуры, занимающийся делами Майдана времен революции Достоинства. Об этом сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем.
По его данным, ликвидация будет происходить путем разделения прокуроров и следователей.
Найем добавил, что пока не имеет информации, которая может опровергнуть полученные сведения.
Напомним, ГПУ вручила повестку Бубенчику, который сознался в стрельбе по милиции во время Евромайдана. До этого в его доме на улице Солнечной во Львове следователи Генпрокуратуры с помощью оперативных сотрудников СБУ провели обыск.
Бубенчик заявил, что утром того дня, когда произошел расстрел Майдана, он из автомата застрелил в затылок как минимум двух офицеров и ранил в ногу еще нескольких силовиков.
В ГПУ заявили, что признавшийся в убийстве силовиков майдановец не может быть задержан, так как согласно решению Верховной Рады, все лица, причастные к каким-либо преступлениям против правоохранителей на Майдане, попадают под амнистию.