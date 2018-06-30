«За 2 дні 5 загиблих! треба оголошувати траур!!»

Навіщо? А що, коли 1 загиблий — це не привід для траура? Чи є числова граница скорботи нації? Від одного до трьох — не траур, від 3 до 5 — напружуємся, а від 5 — тужимо по повній?

В середньому 12 людей в день гинуть в ДТП, більше половини загиблих діти від 5 до 24 років, 43% з них пасажири або пішоходи. де траур? Де самосуд над камікадзе перебіжчиками через подвійну осьову і три полоси руху? Де переповнені буцигарні тими, хто нетверезим сів за кермо і поїхав воювати з велосипедистами і вагітними, яки переходили дорогу? Але ж ми розуміємо, що траур тут нічого не дасть. правда ж?

А далі я вам скажу таке.

За 2016 рік 392 000 українців померли від серцево-судинних захворювань

Це 1076 людей щодня.

1076 людей.

Щодня.

Де траур?

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Де заборона паління в громадських місцях і на вулиці? Де штрафи за відсутність не на робочому місті, а за відсутність фізичної активності і неправильне харчування?

Траур не вирішував жодну проблему і не перемагав у жодній війні.

Просто той, хто йде по вулиці і димить вам в обличча — це ворог. мама, що палить поруч з дитиною — це ворог.

«Будеш слухняним — поїдемо у Макдональдс», — це злочин. Бо батьки привчають до винагороди їжею. реклама фастфуду з яскравими постерами на кожному кроці — це диверсія.

А хлопці гинуть. Да.

Тому тим, хто святкує, бажано пам’ятати про ціну тиші під вікном.

Тим, хто їсть черешню, бажано згадати про зламані гілки в садках під Маріуполем. Там цього року вродило.

А рвати нікому…

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