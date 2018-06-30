С воскресенья, 1 июля, в Украине перестанут чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. В обиходе останутся только монеты в 50 и 10 копеек. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает со ссылкой на .

ПРИЧИНА. Изменения введены из-за новых правил округления общей суммы покупки, которые, как считается, должны упростить наличный расчет.

МОНЕТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ. В Нацбанке уточнили, что монеты, которые снимаются с производства, по-прежнему действительны, так что не принять их в магазине не имеют права. Деньги будут выводиться из обихода постепенно, а действовать будут до тех пор, пока не примет отдельное решение по этому вопросу.

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