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Портников о продлении санкций ЕС: Путин стремится к безоговорочной капитуляции цивилизованного мира. Но договоренностей не будет
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30.06.2018 14:05
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Президент России Владимир Путин не собирает идти даже на условные
уступки и компромиссы в переговорах с Западом по Украине, считает
политический обозреватель Виталий Портников. Портников: Западная
политика в отношении России не может претерпеть изменений Фото:
Open Ukraine / Facebook "Санкции Европейского Союза против России
будут продлены на очередные шесть месяцев – и это несмотря на
то, что ведущие представители нового правительства Италии отмечали
бессмысленность и ненужность этих санкций. Италия пользуется в ЕС
куда большим весом и авторитетом, чем другие страны, которые
оспаривали необходимость продолжения санкций. Почему же тогда
санкции продолжены и в этот раз?" – написал Портников.По его
словам, "в Евросоюзе существует сильное пророссийское лобби,
которое обеспечено и деньгами Кремля, и политическими взглядами
отдельных представителей истеблишмента"."Однако Москва должна дать
своим лоббистам возможность отказаться от санкций. Проще
говоря – начать выполнять Минские соглашения, вывести войска с
территории Донбасса, начать консультации по урегулированию статуса
аннексированного Крыма. Но ничего этого не происходит. В России
хотят, чтобы ее лоббисты на Западе обеспечили отказ от санкций без
каких-либо реальных усилий со стороны Кремля. Даже без имитации
изменения политики", – продолжил журналист.Он добавил, что
президент России Владимир Путин "стремится принять безоговорочную
капитуляцию цивилизованного мира"."Именно следовательно западная
политика в отношении России не может претерпеть изменений. Когда
руководители западных стран обсуждают вопрос продления санкций или
встречаются с Владимиром Путиным, они рассчитывают на победу
здравого смысла. На то, что Путин пойдет хотя бы на условные
уступки и компромиссы. Когда лоббисты российских интересов на
Западе говорят о необходимости урегулирования отношений с Россией,
они рассчитывают, что Москва создаст хотя бы декорацию разрешения
кризиса. Но Москва ничего этого не собирается делать… Даже если
кто-то из российских чиновников понимает необходимость пустить пыль
в глаза партнерам по переговорам, он никогда не предложит это
Путину – из элементарного страха, из нежелания терять
должность и власть", – заявил Портников.По его мнению, не
стоит ожидать сенсаций от встреч Путина с президентом США Дональдом
Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции
Эммануэлем Макроном."Договоренностей не будет. А если они и
будут – Путин от них быстро откажется. То же самое, кстати,
касается и украинских реалий. Украинский избиратель может выбрать
президентом политика, который ориентируется на Москву. Но и этот
политик никогда не получит от Кремля ключи от Донецка или
Симферополя", – считает Портников.Он подчеркнул, что "с
Россией Путина договориться не удастся"."Как нельзя было ни о чем
реально договориться с Советским Союзом… Президенты США встречались
с первыми и генеральными секретарями ЦК КПСС и рассчитывали на
разрешение – а потом происходило набег в Чехословакию или
Афганистан. Блестящий немецкий канцлер Вилли Брандт придумал новую
восточную политику и сосуществование с ГДР – но все
закончилось исчезновением "первого рабоче-крестьянского государства
на немецкой земле", потому что его жители хотели не
сосуществования, а жизни в единой Германии. В противостоянии с
режимом, который исповедует альтернативные ценности, может помочь
не компромисс, а терпение и готовность соблюдать собственные
принципы. Именно это определит, кто победит в противостоянии
демократии и авторитаризма", – резюмировал Портников.Россия
после незаконного референдума 16 марта 2014
года аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
В апреле того же года на востоке Украины начался вооруженный
конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины
и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.В связи с этими событиями западные страны, в
частности, США, Канада, Япония и государства Евросоюза, ввели
санкции в отношении России. Они несколько раз продлевались и
ужесточались.Лидеры стран – членов Европейского союза на
саммите в Брюсселе договорились на полгода продлить
санкции в отношении РФ за агрессию в Украине. Решение должно
быть оформлено юридическим актом Совета ЕС. Оно вступит в силу с 1
августа.
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