Президент России Владимир Путин не собирает идти даже на условные уступки и компромиссы в переговорах с Западом по Украине, считает политический обозреватель Виталий Портников. Портников: Западная политика в отношении России не может претерпеть изменений Фото: Open Ukraine / Facebook "Санкции Европейского Союза против России будут продлены на очередные шесть месяцев – и это несмотря на то, что ведущие представители нового правительства Италии отмечали бессмысленность и ненужность этих санкций. Италия пользуется в ЕС куда большим весом и авторитетом, чем другие страны, которые оспаривали необходимость продолжения санкций. Почему же тогда санкции продолжены и в этот раз?" – написал Портников.По его словам, "в Евросоюзе существует сильное пророссийское лобби, которое обеспечено и деньгами Кремля, и политическими взглядами отдельных представителей истеблишмента"."Однако Москва должна дать своим лоббистам возможность отказаться от санкций. Проще говоря – начать выполнять Минские соглашения, вывести войска с территории Донбасса, начать консультации по урегулированию статуса аннексированного Крыма. Но ничего этого не происходит. В России хотят, чтобы ее лоббисты на Западе обеспечили отказ от санкций без каких-либо реальных усилий со стороны Кремля. Даже без имитации изменения политики", – продолжил журналист.Он добавил, что президент России Владимир Путин "стремится принять безоговорочную капитуляцию цивилизованного мира"."Именно следовательно западная политика в отношении России не может претерпеть изменений. Когда руководители западных стран обсуждают вопрос продления санкций или встречаются с Владимиром Путиным, они рассчитывают на победу здравого смысла. На то, что Путин пойдет хотя бы на условные уступки и компромиссы. Когда лоббисты российских интересов на Западе говорят о необходимости урегулирования отношений с Россией, они рассчитывают, что Москва создаст хотя бы декорацию разрешения кризиса. Но Москва ничего этого не собирается делать… Даже если кто-то из российских чиновников понимает необходимость пустить пыль в глаза партнерам по переговорам, он никогда не предложит это Путину – из элементарного страха, из нежелания терять должность и власть", – заявил Портников.По его мнению, не стоит ожидать сенсаций от встреч Путина с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном."Договоренностей не будет. А если они и будут – Путин от них быстро откажется. То же самое, кстати, касается и украинских реалий. Украинский избиратель может выбрать президентом политика, который ориентируется на Москву. Но и этот политик никогда не получит от Кремля ключи от Донецка или Симферополя", – считает Портников.Он подчеркнул, что "с Россией Путина договориться не удастся"."Как нельзя было ни о чем реально договориться с Советским Союзом… Президенты США встречались с первыми и генеральными секретарями ЦК КПСС и рассчитывали на разрешение – а потом происходило набег в Чехословакию или Афганистан. Блестящий немецкий канцлер Вилли Брандт придумал новую восточную политику и сосуществование с ГДР – но все закончилось исчезновением "первого рабоче-крестьянского государства на немецкой земле", потому что его жители хотели не сосуществования, а жизни в единой Германии. В противостоянии с режимом, который исповедует альтернативные ценности, может помочь не компромисс, а терпение и готовность соблюдать собственные принципы. Именно это определит, кто победит в противостоянии демократии и авторитаризма", – резюмировал Портников.Россия после незаконного референдума 16 марта 2014 года аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В апреле того же года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В связи с этими событиями западные страны, в частности, США, Канада, Япония и государства Евросоюза, ввели санкции в отношении России. Они несколько раз продлевались и ужесточались.Лидеры стран – членов Европейского союза на саммите в Брюсселе договорились на полгода продлить санкции в отношении РФ за агрессию в Украине. Решение должно быть оформлено юридическим актом Совета ЕС. Оно вступит в силу с 1 августа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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