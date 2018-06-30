В Китайской Народной Республике столкнулись пассажирский автобус и грузовик, в результате чего погибли 18 человек. Об этом сообщили в местной полиции, передает South China Morning Post .

"По меньшей мере 18 человек были убиты и еще 14 получили ранения в результате лобового столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Китае", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 29 июня, в провинции Хунань. Автобус с пассажирами выехал на встречную полосу, где и столкнулся с прицепом. На месте аварии погибли девять пассажиров автобуса и один пассажир грузовика. В субботу, 30 июня, количество жертв увеличилось до 18 человек.

Как сообщал svodka.net ранее, утром в субботу, 30 июня, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух такси Uber.

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