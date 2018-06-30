Характер телесных повреждений, полученных замкомандующим
Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины полковником
Павлом Щербанем и его собственные свидетельства опровергают
"причастность к данному случаю других лиц", заявили в командовании
ДШВ ВСУ. После получения телесных повреждений Щербаня
госпитализировали "В ходе проведенной проверки по факту получения
телесных повреждений заместителем командующего Десантно-штурмовыми
войсками Вооруженных сил Украины полковником Павлом Щербанем
установлено, что телесные повреждения получены вследствие досадного
несчастного случая. Характер телесных повреждений, которые не несут
угрозы жизни, и свидетельства полковника Щербаня, опровергают
причастность к данному случаю других лиц", – сказано в
сообщении.Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил
Украины надеется на скорейшее выздоровление полковника Щербаня.
https://www.facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua/posts/411159009366046
Издание "Житомир.info" сообщило, что вечером 27 июня
возле продуктового магазина в Житомире Щербаня ранили ножом.
По данным издания, военный находится в госпитале в стабильно
тяжелом состоянии. В полиции изданию заявили что
предварительная правовая квалификация происшествия – ч. 1 ст.
121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса
Украины.
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