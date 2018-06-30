Характер телесных повреждений, полученных замкомандующим Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины полковником Павлом Щербанем и его собственные свидетельства опровергают "причастность к данному случаю других лиц", заявили в командовании ДШВ ВСУ. После получения телесных повреждений Щербаня госпитализировали "В ходе проведенной проверки по факту получения телесных повреждений заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины полковником Павлом Щербанем установлено, что телесные повреждения получены вследствие досадного несчастного случая. Характер телесных повреждений, которые не несут угрозы жизни, и свидетельства полковника Щербаня, опровергают причастность к данному случаю других лиц", – сказано в сообщении.Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины надеется на скорейшее выздоровление полковника Щербаня. https://www.facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua/posts/411159009366046 Издание "Житомир.info" сообщило, что вечером 27 июня возле продуктового магазина в Житомире Щербаня ранили ножом. По данным издания, военный находится в госпитале в стабильно тяжелом состоянии. В полиции изданию заявили что предварительная правовая квалификация происшествия – ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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