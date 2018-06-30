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В Чернигове затопило 90 дворов, есть пострадавшие
30.06.2018 14:13
В Чернигове затопило 90 дворов, есть пострадавшие
Продолжается ликвидация последствий подтопления
В субботу в результате интенсивных осадков в г.. Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города.
В Чернигове затопило 90 дворов, есть пострадавшие Фото: cn.dsns.gov.ua

По состоянию на 12:00 уровень воды почти спал, из подтопленных домов эвакуированы 16 человек, из которых 3 - переданы медицинским работникам, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Фото: cn.dsns.gov.ua

Фото: cn.dsns.gov.ua

только на месте происшествия работает 59 человек личного состава подразделений ДСНС области, привлечено 18 единиц специальной техники, 2 резиновых лодки, 13 мотопомп продолжают випомповування воды из частных домохозяйств. От коммунальных служб города привлечено 15 единиц техники и 36 работников.

Спасатели видбуксировують пострадавшие машины с автостоянки.

Напомним, на Франковщине более 200 домов подтопило в результате непогоды.
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