Продолжается ликвидация последствий подтопления

По состоянию на 12:00 уровень воды почти спал, из подтопленных домов эвакуированы 16 человек, из которых 3 - переданы медицинским работникам, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Фото: cn.dsns.gov.ua

Фото: cn.dsns.gov.ua

только на месте происшествия работает 59 человек личного состава подразделений ДСНС области, привлечено 18 единиц специальной техники, 2 резиновых лодки, 13 мотопомп продолжают випомповування воды из частных домохозяйств. От коммунальных служб города привлечено 15 единиц техники и 36 работников.

Спасатели видбуксировують пострадавшие машины с автостоянки.

Напомним, на Франковщине более 200 домов подтопило в результате непогоды.