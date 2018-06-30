|Они — зомби. Это скрепные и разлагающиеся трупы, — блогер
|30.06.2018 14:19
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Лента гневно и громко обсуждает письмо больного имперского режиссера.
Вот что хочу сказать.
Они все давно умерли, господа. И нам вещают зомби. А вы ведетесь как дети, ей-Богу. Удивляетесь. Даже на гастрольки их приглашаете. Под Дюка петь под гитарку. В зеленый театр выступать. Кинишки их имперские показываете. Восхищаетесь — «ах, смотрели ли вы «Лето»?
Тьфу.
Они — зомби. Скрепные и разлагающиеся трупы.
И смотреть их, слушать или обсуждать — это травиться ядом.
Вам точно нужен этот токсикоз?
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