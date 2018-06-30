Лента гневно и громко обсуждает письмо больного имперского режиссера.

Вот что хочу сказать.

Они все давно умерли, господа. И нам вещают зомби. А вы ведетесь как дети, ей-Богу. Удивляетесь. Даже на гастрольки их приглашаете. Под Дюка петь под гитарку. В зеленый театр выступать. Кинишки их имперские показываете. Восхищаетесь — «ах, смотрели ли вы «Лето»?

Тьфу.

Они — зомби. Скрепные и разлагающиеся трупы.

И смотреть их, слушать или обсуждать — это травиться ядом.

Вам точно нужен этот токсикоз?

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