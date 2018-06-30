Ведучий зізнався, що давно про це мріяв, а ось його син Платон негативно сприйняв новину.







Виявляється, у сім'ї Дмитра Шепелєва появилось... цуценя. Собачку назвали майже королівським іменем Луї.







Дмитро зізнається, що раніше у нього ніколи не було собаки, тому зараз він радіє, як дитина. У своєму Instagram ведучий вже встиг поділитися милим знімком з новим другом.



"Загалом, ми купили собаку. Я дуже хотів, а Платон спочатку не дуже. "Купуй, але доглядати за нею будеш сам!" Характер, та?к! Потім пом'якшав: "Гаразд, давай заведемо, але ссакі я прибирати не буду!" Насправді, звичайно, він радий собаці і хоче бути її господарем. І я радий, тому що мені подобається, коли діти ростуть з домашнім улюбленцем. У мене в дитинстві собаки не було. Перший раз в житті я пішов гуляти з цуценям, коли мені було 28 років!" - згадує Шепелєв.



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