|У сім"ї Дмитра Шепелєва поповнення (ФОТО)
|30.06.2018 14:24
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Виявляється, у сім'ї Дмитра Шепелєва появилось... цуценя. Собачку назвали майже королівським іменем Луї.
Дмитро зізнається, що раніше у нього ніколи не було собаки, тому зараз він радіє, як дитина. У своєму Instagram ведучий вже встиг поділитися милим знімком з новим другом.
"Загалом, ми купили собаку. Я дуже хотів, а Платон спочатку не дуже. "Купуй, але доглядати за нею будеш сам!" Характер, та?к! Потім пом'якшав: "Гаразд, давай заведемо, але ссакі я прибирати не буду!" Насправді, звичайно, він радий собаці і хоче бути її господарем. І я радий, тому що мені подобається, коли діти ростуть з домашнім улюбленцем. У мене в дитинстві собаки не було. Перший раз в житті я пішов гуляти з цуценям, коли мені було 28 років!" - згадує Шепелєв.
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