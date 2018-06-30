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Самая горячая полицейская Украины перед камерой сняла с себя все
30.06.2018 14:43
Самая горячая полицейская Украины перед камерой сняла с себя все По теме:

В субботу, 23 июня, выяснилось, что скандальная сотрудница Национальной полиции Украины Людмила Милевич, которая прославилась в социальных сетях как "самая сексуальная полицейская ", показала многочисленным поклонникам пикантные фотографии.

Так, Людмила опубликовала фотографии сексуального характера в Instagram-сториз, пишет  со ссылкой на .

На странице полицейской в социальной сети можно увидеть ряд фото, на которых девушка постепенно избавляется от элементов одежды, позируя в одних только шортах на последнем снимке.

Также стоит отметить, что за жизнью Милевич Instagram на сегодняшний день следят более 70 тысяч пользователей.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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