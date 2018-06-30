|Самая горячая полицейская Украины перед камерой сняла с себя все
|30.06.2018 14:43
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В субботу, 23 июня, выяснилось, что скандальная сотрудница Национальной полиции Украины Людмила Милевич, которая прославилась в социальных сетях как "самая сексуальная полицейская ", показала многочисленным поклонникам пикантные фотографии.
Так, Людмила опубликовала фотографии сексуального характера в Instagram-сториз, пишет со ссылкой на .
На странице полицейской в социальной сети можно увидеть ряд фото, на которых девушка постепенно избавляется от элементов одежды, позируя в одних только шортах на последнем снимке.
Также стоит отметить, что за жизнью Милевич Instagram на сегодняшний день следят более 70 тысяч пользователей.
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