|Арестованного в оккупированном Крыму активиста Мемедеминова отправили в психиатрическую больницу – адвокат
|30.06.2018 14:44
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https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/636383593395767
23 марта в доме Мемедеминова прошли обыски. После его сразу же задержали. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет). В этот день "суд" арестовал Мемедеминова. Правозащитники и журналисты опубликовали обращение к России и оккупационной власти Крыма с требованием прекратить преследование активиста и освободить его из-под стражи. Министерство иностранных дел Украины требует от российских властей освободить Мемедеминова.Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.
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