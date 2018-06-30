Гражданского журналиста и крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова поместили в психиатрическую лечебницу минимум на 20 дней, заявил адвокат Эмиль Курбединов. По его словам, в оккупированном Крыму стали практиковать карательную психиатрию. Мемедеминова задержали 23 марта Фото: Крымская солидарность / Facebook "В последнее время, наряду с определенными действиями, сопутствующими ведению так называемых "уголовных дел" по статьям о "терроризме" и "экстремизме" наблюдается еще один способ давления на политзаключенных – "карательная психиатрия". Со слов адвоката Эмиля Курбединова стало известно, что без решения суда, основываясь лишь на постановлении следователя, 28 июня 2018 года гражданский журналист и активист Нариман Мемедеминов, как минимум, на 20 дней помещен в психиатрическую больницу для "обследования", – сказано в сообщении.Курбединов расценивает этот факт как грубое нарушение прав своего подзащитного и давление на его принципиальную позицию."На взгляд правозащитников, это унизительная процедура, когда психически здоровых людей помещают в учреждение, предусмотренное для лечения психически нездоровых пациентов", – добавили правозащитники. https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/636383593395767 23 марта в доме Мемедеминова прошли обыски. После его сразу же задержали. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет). В этот день "суд" арестовал Мемедеминова. Правозащитники и журналисты опубликовали обращение к России и оккупационной власти Крыма с требованием прекратить преследование активиста и освободить его из-под стражи. Министерство иностранных дел Украины требует от российских властей освободить Мемедеминова.Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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