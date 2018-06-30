Из рук мэра Львова Андрея Садового получил легендарный музыкант Ахмад Джамал

Международная музыкальная премия "Leopolis Jazz Music Awards" основана с целью признания музыкантов, внесших значительный вклад в развитие джазовой музыки ("Alfa Jazz Music Awards" до 2017 года) ежегодно проходит во время фестиваля во Львове, сообщает "Захиднет".

Обладателем премии в 2017 году стал Чучо Вальдес. В 2016 году премию получил Пэт Мэтини, в 2015 - Херби Хэнкок, в 2014 - Чарльз Ллойд, в 2013 - Чарли Хейден, в 2012 году - Джон МакЛафлин, информирует СМИ.

Ахмат Джамал - без преувеличения сказка мирового джаза. Уже почти пятьдесят лет этот музыкант выступает на всех возможных сценах мира. Почти сразу после начала своей музыкальной карьеры он стал лидером, четко определился с форматом лучшего для него состав до сих пор не изменяет своему выбору. Меняются партнеры - остается трио Ахмада Джамала.

Творчество Ахмада Джамала отличается особой индивидуальностью и не позволяет связать их с каким-либо одним конкретным направлением. Он, по сути, является направлением сам по себе.

Будущий Ахмад Джамал родился 2 июля 1930 в Питсбурге. Тогда его звали Фриц Джонс. Джамал - типичный вундеркинд, впервые он сел за пианино в три года, а с семи начал важно учиться музыке.

Получив диплом Vestinghouse High School в возрасте 17 лет, молодой пианист начал играть джаз уже как профессионал. Уже в 1949 году Джамалу стало ясно, что работа под чьим руководством - не для него. Именно тогда он организует свою первую группу.

Все последующие годы состав трио постоянно варьировался. Неизменным оставалась блестящая техника и бегство от рутины. На днях Джамалу исполнится 88, однако каждый вечер он находит уникальное, особое звучание для своей музыки. Именно в этом и могли убедиться львовяне.