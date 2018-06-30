Сегодня утром Комитет Всемирного наследия, заседание которого проходит с 24 июня в Манаме под председательством шейхи Хаи Рашид Аль Халифы, включил четыре новых объекта в Список Всемирного наследия. Об этом сообщили в прес-службе ЮНЕСКО.

Рассмотрение новых объектов на включение в Список продолжится до 1 июля включительно.

Сама же 42-я сессия Комитета Всемирного наследия продлится до 4 июля.

В список Всемирного наследия были включены следующие объекты:

Комплексы в стиле викторианской готики и арт-деко в Мумбае (Индия).

Сасанидский археологический ландшафт в провинции Фарс (Исламская Республика Иран).

Скрытые христианские объекты в регионе Нагасаки (Япония).

Санса, буддийские горные монастыри в Корее (Республика Корея).

Напомним, Верховная Рада запретила размещение рекламы на объектах всемирного наследия ЮНЕСКО.

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