Вследствие интенсивных осадков произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах Чернигова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Черниговской области, передает .

"30 июня в результате интенсивных осадков в г. Чернигов произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города. По состоянию на 12:00 уровень воды почти спал, из подтопленных домов эвакуированы 16 человек, из которых 3 – переданы медицинским работникам", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает 59 спасателей личного состава подразделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области, также привлечено 18 единиц специальной техники, 2 резиновых лодки, а 13 мотопомп продолжают откачку воды из частных домохозяйств. Кроме того, от коммунальных служб города привлечены 36 работников 15 единиц техники.

"Спасатели отбуксировуют пострадавшие машины с автостоянки. Ликвидация последствий подтопления продолжается", – отметили в ГСЧС.

Напомним, из-за грозы и сильные дожди во Львовской области было подтоплено 25 жилых домов.

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