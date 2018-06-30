|Пустота: в сети показали свежие фото из Крыма
|30.06.2018 14:58
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В разгар лета города оккупированного Россией Крыма продолжают пустовать.
Об этом свидетельствуют фото вокзала в курортной Ялте, которые опубликованы в RoksolanaToday&Крым, передает .
На снимках, которые были сделаны в теплый солнечный день, запечатлены единицы людей. Хотя до оккупации на ялтинском автовокзале яблоку негде было упасть.
Фото: twitter.com/KrimRt
Также у блогера вызвало недоумение восхищение крымчан по поводу забора, которым ограждена территория автовокзала.
"Алушта. Кем надо быть, что бы ТАКОЕ написать? Лапти, что с вами? Паблик Алушты "Вот так, с умом огорожен автовокзал в Ялте. И внизу тоже есть выходы и не один. А у нас в Алуште, чтобы купить в дорогу воды, нужно сдать норматив по бегу на 100 метров" - из комментов к фото Ялта, автовокзал", - отмечается в записи.