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В Верховной раде Украины в ходе сегодняшнего пленарного заседания произошла борьба между депутатом от "Народного фронта" Юрием Березой и представителем "Оппозиционного блока" Сергеем Долженковым.

На видео, опубликованном "5 каналом" украинского ТВ, видно, как Береза подбежал к своему коллеге, толкнул его, а затем грубо схватил за одежду. Драку между ними предотвратили находившиеся близко парламентарии.

Инцидент произошел после выступления депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского, потребовавшего возбудить уголовное дело в отношении внефракционного депутата Евгения Мураева.

В четверг, 7 июня, Мураев, высказываясь по поводу осужденного в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова, назвал его "террористом", признав таким образом справедливым вынесенный ему приговор.

Как рассказал Береза в комментарии украинскому изданию LB.ua, его поведение в отношении Долженкова стало реакцией "на неадекватную позицию и заявления в отношении нашего политзаключенного Сенцова, а также попытки защитить такого же, как и он сам, Мураева".