Утром 30 июня в японском городе Таики прошел неудачный запуск
ракеты частной компании Interstellar Technologies, сообщает Daily
Mail. Ракета стоимостью $2,7 млн взлетела на несколько метров,
после чего рухнула на землю. Во время инцидента никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной аварии могли стать проблемы с
основным двигателем. Издание отмечает, что в прошлом году запуск
аналогичной ракеты также завершился неудачей. Видео опубликовано на
канале PTI News Corporation of India в YouTube. | В прошлом
году запуск аналогичной ракеты также завершился неудачей Скриншот:
PTI News Corporation of India / YouTube ВИДЕОВидео: PTI News
Corporation of India / YouTube
Сводка.нет - Новости Украины и Мира