Утром 30 июня в японском городе Таики прошел неудачный запуск ракеты частной компании Interstellar Technologies, сообщает Daily Mail. Ракета стоимостью $2,7 млн взлетела на несколько метров, после чего рухнула на землю. Во время инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, причиной аварии могли стать проблемы с основным двигателем. Издание отмечает, что в прошлом году запуск аналогичной ракеты также завершился неудачей. Видео опубликовано на канале PTI News Corporation of India в YouTube.



