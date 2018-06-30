|Адвокат: Арестованного крымскотатарского активиста Мемедеминова поместили в психбольницу
|30.06.2018 15:00
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"Поместили в психиатрическую больницу для обследования"Арестованного в аннексирована Крыму журналиста и крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова без решения суда поместили в психиатрическую больницу.
Фото: facebook.com/crimeansolidarity
Мемедеминова "без решения суда, основываясь лишь на постановлении следователя 28 июня поместили в психиатрическую больницу для обследования, минимум на 20 дней", - сообщает "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.
Такие действия являются грубым нарушением прав Мемедеминова и расцениваются как давление на его принципиальную позицию, считает адвокат.
Также, в среду, 27 июня, в селе Давыдовка под Симферополем ножом зарезали 33-летнюю крымскую татарку с восьмилетним сыном.
Напомним, в оккупированном Бахчисарае российские силовики провели обыски у водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафа Джемилев Ахтема Мустафаева. Утром Мустафаева арестовали.
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