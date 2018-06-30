В США знаменитый шут Джон Мелендес разыграл президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ВВС Украина.

Известно, что Мелендесу удалось позвонить на борт президентского самолета Air Force One (Борт №1). Он представился помощником сенатора, а затем сенатором Бобом Менендесом, разговаривал с зятем президента Джаредом Кушнером, а потом ему перезвонил сам Дональд Трамп.

Комик, известный по сценическим именем "Джон, который заикается", записал свой разговор с Трампом и загрузил его на свой подкаст.

Представитель Белого дома так прокомментировал ситуацию: "Иногда каналы (президента - ред.) открыты слишком широко, и такие ошибки, как эта, бывают".

Как сообщал svodka.net ранее, в Вашингтоне арестовали 575 женщин на сидячей акции протеста против иммиграционной политики президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

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