Арестованного в аннексированном Россией Крыму по подозрению в пропаганде терроризма блогера, гражданского активиста Наримана Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу.

Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность» со ссылкой на крымского адвоката Эмиля Курбединова, передает издание Радио Свобода.

По данным защитника, Мемедеминова минимум на 20 дней поместили в психиатрическую больницу для «обследования».

Как сообщается, адвокат расценивает это как «грубое нарушение прав своего подзащитного и давление на его принципиальную позицию». Публичных комментариев российских силовых структур по этому поводу нет.

15 мая подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлил на четыре месяца арест Нариману Мемедеминову. Он останется в СИЗО до 15 августа. В марте в Бахчисарайском районе в доме Наримана Мемедеминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После этого суд арестовал активиста.

Прокуратура АРК при Генпрокуратуре Украины 23 марта открыла уголовное производство по ст. 146 и 162 Уголовного кодекса («незаконное лишение свободы или похищение человека»; «нарушение неприкосновенности жилища»).

МИД Украины осуждает задержание общественного активиста и требует от российской власти аннексированного Крыма освобождения Мемедеминова.

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