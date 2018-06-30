Согласно показаниям главы "Роснефти" Игоря Сечина, экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев предложил ему подготовить $2 млн и перезвонить, сообщила "Русская служба ВВС". 15 ноября 2016 года в Следкоме РФ заявили о задержании Улюкаева Фото: ЕРА Документ составили после заседания по рассмотрению жалобы Улюкаева, которую в апреле рассматривали в закрытом от журналистов режиме. Определение не опубликовали, при этом его подлинность подтвердили изданию три источника.Согласно показаниям Сечина, Улюкаев предложил ему подготовить $2 млн и перезвонить. По словам руководителя "Роснефти", экс-глава минэкономразвития утверждал, что "с министром ссориться не нужно".Кроме того, Сечин утверждает, что почувствовал, будто "на компанию по работе оказывается давление, поскольку он не отреагировал на предложение Улюкаева".На суде глава "Роснефти" показал письмо от Улюкаева о продаже акций. В нем говорилось о возможном срыве сделки с другими инвесторами.Сечин рассказал, что тогда и сообщил о вымогательстве начальнику службы безопасности, вице-президенту компании Олегу Феоктистову, решив, что Улюкаев "занял принципиальную позицию".15 ноября 2016 года в Следкоме РФ заявили о задержании Улюкаева. По данным российских следователей, чиновник получил от главы "Роснефти" Игоря Сечина $2 млн за предоставление положительной оценки, позволившей "Роснефти" купить государственный пакет акций "Башнефти".Улюкаев отказался признать вину. В ходе судебного заседания он заявил о провокации взятки со стороны ФСБ РФ.Обвинение просило для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима. 16 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Он должен будет провести в заключении семь лет, так как один год провел под домашним арестом, пока рассматривалось дело.Защита Улюкаева подала апелляцию на приговор. Московский городской суд 12 апреля удовлетворил ее лишь частично, отменив запрет в течение восьми лет после освобождения занимать государственные должности.29 июня суд постановил вернуть бывшему руководителю службы безопасности "Роснефти", генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн, потраченных на взятку Улюкаеву. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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