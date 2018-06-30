Средняя месячная температура в июле этого года предполагается на уровне 20-24 градусов с отметкой "плюс". Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Как отмечается, прогнозируемая среднемесячная температура воздуха нынешнего июля в 20-24°, а в горных районах - в 17-18° - на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков в июле этого года ожидается на уровне 32-75 мм, в Карпатах - 100-140 мм, что на юге страны и Днепропетровской области в пределах нормы, на остальной территории - меньше нормы.

Абсолютный максимум температуры воздуха в июле составляет 31-39°, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях кое-где - 40-41°, в горных районах - 24-30°. Абсолютный минимум температуры - 2-11º тепла, в Карпатах - 0-1º тепла.

Напомним, в конце июня в Карпатах выпал снег.

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