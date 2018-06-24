Вчера актриса поделилась с поклонниками в Іnstagram милым фото, на котором позирует со своей младшей дочкой Дашиель.

«Нет ничего лучше, чем приходить домой и валяться в постели с моей маленькой», — прокомментировала фото Мила.

Голубоглазая Дашиель весело позирует и улыбается на камеру. Вполне вероятно, подрастает еще одна актриса.

Фото только за один день получили более 100 000 лайков и много восторженных отзывов тронутых поклонников.

Напомним, ранее сообщалось, что Мила Йовович снялась в новом клипе.

Также, была информация о том, что Мила Йовович продемонстрировала новую коллекцию от Sisley.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира