|Фото младшей дочери Милы Йовович тронуло поклонников
|24.06.2018 16:49
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40-летняя Милла Йовович воспитывает двоих детей — восьмилетнюю Эвер Габо и 15-месячную Дешиел. Звездная мама обожает своих дочерей и часто делится с подписчиками в социальных сетях фотографиями своих девочек.
Вчера актриса поделилась с поклонниками в Іnstagram милым фото,
на котором позирует со своей младшей дочкой Дашиель.
Голубоглазая Дашиель весело позирует и улыбается на камеру. Вполне вероятно, подрастает еще одна актриса.
Фото только за один день получили более 100 000 лайков и много восторженных отзывов тронутых поклонников.
Напомним, ранее сообщалось, что Мила Йовович снялась в новом клипе.
Также, была информация о том, что Мила Йовович продемонстрировала новую коллекцию от Sisley.
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