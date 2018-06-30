|"Вы же в аду гореть будете". Макаревич обратился к "карательно-сажательным" органам Карелии, где арестовали Дмитриева
|30.06.2018 15:31
|
https://www.facebook.com/makarevichav/videos/2234953573188140/
В Карелии 28 июня арестовали на два месяца правозащитника, руководителя местного "Мемориала" Юрия Дмитриева. Его задержали 27 июня. Следственный комитет России открыл новое уголовное дело в отношении правозащитника – по статье о насильственных действиях сексуального характера.
В декабре 2016 года Дмитриева первый раз арестовали и поместили в СИЗО по делу о производстве порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери. В январе 2018-го историка отпустили под подписку о невыезде. Дмитриев утверждал, что фотографировал 11-летнюю дочь обнаженной для контроля ее развития и отчета перед органами опеки.
5 апреля Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева. Прокуратура требовала приговорить правозащитника к девяти годам колонии строгого режима.
14 июня главный суд Карелии отменил оправдательный приговор.В 1997 году Дмитриев обнаружил в лесном урочище Сандармох место расстрела и захоронения более 9 тыс. человек во время сталинского террора. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.
Поделитесь статьей с друзьями