В видеопослании к сотрудникам "карательно-сажательных" органов Карелии, где снова арестовали правозащитника Юрия Дмитриева, музыкант Андрей Макаревич отметил, что они "в аду гореть будут". Макаревич: Отстаньте от человека Фото: Андрей Макаревич / Facebook "Я, Андрей Макаревич, обращаюсь к сотрудникам карательно-сажательных органов Карельского округа. Ребята, не позорьтесь вы. Не роняйте свое человеческое и профессиональное достоинство. Отстаньте от человека. Вы же в аду гореть будете", – заявил он. https://www.facebook.com/makarevichav/videos/2234953573188140/ В Карелии 28 июня арестовали на два месяца правозащитника, руководителя местного "Мемориала" Юрия Дмитриева. Его задержали 27 июня. Следственный комитет России открыл новое уголовное дело в отношении правозащитника – по статье о насильственных действиях сексуального характера. В декабре 2016 года Дмитриева первый раз арестовали и поместили в СИЗО по делу о производстве порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери. В январе 2018-го историка отпустили под подписку о невыезде. Дмитриев утверждал, что фотографировал 11-летнюю дочь обнаженной для контроля ее развития и отчета перед органами опеки. 5 апреля Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева. Прокуратура требовала приговорить правозащитника к девяти годам колонии строгого режима. 14 июня главный суд Карелии отменил оправдательный приговор. В 1997 году Дмитриев обнаружил в лесном урочище Сандармох место расстрела и захоронения более 9 тыс. человек во время сталинского террора. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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