В удивительное время живем. Кто б мог подумать, что футбол станет чем-то наподобие порно. Его тоже теперь принято смотреть втихаря. Только втихаря не от жены, а от общества. Потому что общество не одобряет.

Не одобряет оно ни того, что мундиаль проходит в Раше, ни того, что в Украине его транслирует пропагандонский канал Интер. Который уже сто лет ничего спортивного не транслировал, и вот на тебе. Почему так вышло обществу некогда разбираться. Есть мейнстрим, есть авки «не смотрю мундиаль» – принимайте. Не подписался под это – значит агент кремля, без вариантов. Это как с гей-парадом: осуждаешь – молчи себе в тряпочку. Иначе социум заклюет. Сегодня главное не попутать: поддерживать гей-парад это правильно, наблюдать за игрой лучших сборных мира – нет. Не плюй против социума, и будет тебе счастье.

Самое забавное, что мундиаль решили не смотреть те, кто не смотрел бы его и так. Кто не знает футбольных правил. Кто путает клубы и сборные. Кто максимум финальным счетом может поинтересоваться. Кто по сути не отстреливает разницы между чемпионатом Рассии и чемпионатом мира – главным событием для каждого футбольного болельщика во всем мире. «Это только лишь футбол», – говорят футболоненавистники. И считают своим долгом показать свою гражданскую позицию всем на свете. Мол, смотрите, какую жертву принесли. А вы, «смотрящие» — безнравственные сволочи, это из-за вас Сенцов голодает и сепары в Донецке сидят. Все из-за футбола вашего.

В итоге имеем картину маслом: те, кто любит футбол и никогда не пропускал чемпионатов – смотрит мундиаль, а те кто футбол не любит и не смотрел бы его и так – не смотрит. Принципиально не смотрящих – мизер. Фейсбук замер: хорваты порвали Аргентину, немцы позорно вылетели – пофиг, пренебречь, тишина. Все пыхтят в тряпочку, поделиться ж значит поддержать врага. И даже пытаться доказывать кому-то, что футбол тут как бы ни при чем – бессмысленно. Что вопросы по поводу выбора места проведения – они не совсем по адресу. Они к фифашным коррупционерам, ранее к Блаттеру, сейчас к Инфантино. Да и вообще то, что помимо сборной Раши в мундиале принимает участие 31 сборная команда, для которых это как ни крути главное событие в карьере – как такое объяснить тем, кто уперся рогом и слышать ничего не желает?

Ребята, ни одна сборная страны, ни одна федерация, ни один тренер, ни один игрок, ни даже кто-либо из обслуживающего персонала не отказался ехать на мундиаль из-за того, что он проходит в Раше. Вдумайтесь. Не говоря уже о почетных представителях прошлого – Марадона, Дрогба, Хавьер Занетти, Карлос Вальдерама и другие: все на трибунах. Англия, которая грозилась бойкотировать – вся там. Франция – тоже. Шведы после выхода в плей-офф официально на уровне первых лиц государства и безотлагательно формируют делегацию на матч своей сборной. Чтобы поддержать своих. И только мы упорно продолжаем верить, что игнор этого мундиаля каким-то образом изменит ситуацию к лучшему.

Откройте глаза. Этот игнор не объединят нас с миром, а наоборот. Мы со своим игнором оказались в изоляции. Выбор только мира – прямо противоположный. Конечно, между них есть и те, кто осуждает Рашу и хуйла в частности. Но ради нас они не будут приносить в жертву свое участие в мундиале. И потому на нас смотрят, как на обиженных детей, которые надули губки и встали из-за стола, не доев завтрак. Кому мы этим делаем хуже, кроме себя? Кому сделаем лучше, как не тому же хуйлу, который на ровном месте организовал внутри нас еще один раскол – на этот раз по футбольному принципу? Может, сразу на весь мир обидимся? Гулять так гулять. Вы требуете толерантности к геям, но толерантности к любителям футбола почему-то не предусматриваете.

Да, мне как болельщику с 32-летним стажем, который ждет каждый чемпионат мира, начиная с Мехико-1986, конечно, неприятно наблюдать главный футбольный праздник в Московии, Казани и прости господи каком-то там Саранске. И несколько смущают это стремное лого чемпионата после каждого повтора, название города-хозяина стадиона древнерусской вязью на центральном баннере стадионов и само лого сепарского канала в верхнем правом углу. Но поверьте, эти элементы ни меня, ни большинство болельщиков не сумеют обернуть в стороны тьмы. Мы смотрим футбол, а не эти артефакты праздника в мордоре. Смотрим игру Рональду, Месси, Неймара, Суареза. Смотрим, как в том в числе они наказывают сборную-хозяйку. Предвкушаем наказание Рамосом и компанией представителей богоизбранной нации уже завтра. И конечно радуемся себе тихо, чтоб вас не расстроить. Смотрим апатично, без удовольствия, если это кого-то утешит. Как бы извиняясь.

Не хотим расстраивать вас и сомнением в правильности выбранной позиции. Если была б хотя мельчайшая вероятность того, что игнор мордорского мундиаля мог бы вернуть Крым, остановить агрессию на востоке нашей страны, освободить Сенцова, Кольченко и других политических заключенных, я бы лично первым не только проигнорировал ЧМ, но и телевизор с балкона выбросил. Дабы во искушение даже не входить. Но на самом деле все в точности наоборот. Для этой ботоксной твари принципиально важно провести чемпионат, чтобы в том числе самоутвердиться и тогда (быть может!) проявить царскую снисходительность в том числе в помиловании. Так уж у потомков орды это заведено, как ни дико и ни бредово это не звучит. Так что мир вовсе не повернулся к нам жопой. У мира ничего не поменяется. Он просто не хочет приносить себя в жертву своим традициям ради нас. Он от нас уже очень устал, если честно.

Мир хочет мира. И понимает, что выбора нет, рано или поздно дружить придется даже с самыми последними шакалами. Намекает нам на это. А мы злимся. А мы видим зраду там, где ее нет. Мы помним, что произошло после сочинской олимпиады четыре с лишним года назад. И мир тоже помнит, он не забудет этого, поверьте. И да, вероятность нового витка агрессии, даже вторжения – конечно, существует. Но сам футбол тут ни при чем. Наоборот, благодаря ему в мире снижается градус напряжения. И этот чемпионат дает уверенность, что по крайней мере до определения чемпиона в мире будет тихо. А может и до конца сентября – ведь тогда еще пройдет один из этапов Ф-1 в том же Сочи.

А дальше, если кто не в курсе, с 2019 года вступает в силу бан Раши на проведения всех видов мировых спортивных соревнований. Вот это называется правильный игнор. А не то, что некоторые для себя решили относительно просмотра матчей мундиаля.

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