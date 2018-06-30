Президент Украины Петр Порошенко назвал «тестом для Кремля» вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс.

На своей странице в Facebook глава государства подчеркнул, что это — единственный эффективный путь к мирному урегулированию на оккупированных территориях.

«Предложение по миссии на Донбассе — это и путь к миру, и тест на подлинность намерений Кремля. Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру», — написал он.

При этом россияне крайне негативно отреагировали на мощное письмо украинского президента. «Вооруженные силы Российской Федерации находятся в полной военный готовности. Пусть попробуют», — пишут они под соответствующей новостью на RT.

«Очень не хочется миротворцев РФ в Киев и Львов вводить», — посыпались угрозы.

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