Корпус Запорожской районной больницы остался без света из-за падения дерева, которое повергли сильный дождь и порывы ветра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области, передает .

"30 июня в 9:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение, о том, что на перекрестке улиц Истомина и Розенталь из-за сильного ливня и порывов ветра упало дерево, в результате чего корпус Запорожской районной больницы остался без света", – говорится в сообщении.

Спасатели с помощью бензопилы убирали поваленное дерево.

"После окончания работ по распиливанию дерева аварийными бригадами "Запорожьеоблэнерго" будут проведены ремонтные работы по восстановлению электроснабжения", – рассказали спасатели.

Напомним, из-за интенсивных осадков в Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города. Из подтопленных домов эвакуировали 16 человек, из которых 3 передали медицинским работникам.

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