В субботу, 30 июня, арбитражный суд в Стокгольме вынес решение относительно возможности требовать снижения цены на газ, поставляемый в Польшу по контракту с российским ПАО "Газпром", чем удовлетворил иск польской компании PGNiG. Об этом сообщили в прес-службе компании.

"Арбитражный суд удовлетворил иск PGNiG и постановил в частичном решении, что имеется контрактное условие, дающее право PGNiG требовать снижения цены по долгосрочному контракту, согласно которому газ поставляется в Польшу российской монополией "Газпром" (так называемый "Ямальский контракт")", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что "Газпром" в течение многих лет отвергал любую возможность такого пересмотра, и в результате цена контракта для PGNiG значительно превысила цены на западноевропейских рынках.

Глава правления PGNiG Петр Войняк заявил, что компания "удовлетворена постановлением суда, которое подтверждает право PGNiG требовать снижения контрактной цены, и мы ожидаем снижения контрактной цены до уровня рыночных цен".

Как сообщал svodka.net ранее, глава правления российского концерна "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания подала новый иск на расторжение действующих контрактов на поставку и транзит газа в Украину, и началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража

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