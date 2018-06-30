Украинские исполнители, которые посещают с концертами Россию, подыгрывают враждебным пророссийским элементам в самой Украине и создают искривленное представление о войне между странами у российской публики.

Об этом заявил музыкальный журналист, продюсер Александр Ягольник, передает со ссылкой на .

"Я считаю, что война закончилась бы намного быстрее, если бы Россия не имела здесь такого мощного плацдарма из артистов, которые туда ездят и влияют на аудиторию. Враг знает, что здесь есть персоны, которые поддерживают морально-волевой дух "ваты", - считает он.

По его словам, подтверждением этому может служить ситуация вокруг ромских погромов.

"Недавно я узнал, что на лагерь ромов молодые люди напали. Их нанимает Кремль, чтобы они здесь создавали что-то плохое, чтобы все украинское общество жило в напряжении", - отметил Ягольник.

При этом продюсер признал, что отечественный производитель пока не может на равных соперничать с пропагандисткой машиной Москвы.

"Сейчас Россия огромным количеством контента довершает ту пропагандистскую штуку, которая задумана в Кремле. У нас, к сожалению, нечего противопоставить", - заключил он.

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