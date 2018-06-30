Абсолютный максимум температуры в июле составит +31…+39°, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях кое-где – +40…+41°, в горных районах – +24…+30°, сообщили в Укргидрометцентре. Июль – самый теплый месяц года с частыми грозами и ливнями, сообщили в Укргидрометцентре Фото: EPA "Июль – самый теплый месяц года с частыми грозами и ливнями", – говорится в сообщении Укргидрометцентра.В центре отмечают, что месячное количество осадков в июле ожидается на уровне 32-75 мм, в Карпатах - 100-140 мм. На юге страны и Днепропетровской области показатель будет соответствовать норме, на остальной территории он меньше нормы.Абсолютный максимум температуры в июле составит +31…+39°, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях кое-где – +40…+41°, в горных районах – +24…+30°.Абсолютный минимум температуры – +1…+12°, в Карпатах –- 0…+1°.30 июня в Украине ожидаются грозы, дожди и град, сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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