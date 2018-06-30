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В Украине в июле ожидается до +41° – Укргидрометцентр
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30.06.2018 15:47
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Абсолютный максимум температуры в июле составит +31…+39°, в
Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях кое-где –
+40…+41°, в горных районах – +24…+30°, сообщили в
Укргидрометцентре. Июль – самый теплый месяц года с частыми
грозами и ливнями, сообщили в Укргидрометцентре Фото: EPA "Июль –
самый теплый месяц года с частыми грозами и ливнями", – говорится в
сообщении Укргидрометцентра.В центре отмечают, что месячное
количество осадков в июле ожидается на уровне 32-75 мм, в Карпатах
- 100-140 мм. На юге страны и Днепропетровской области показатель
будет соответствовать норме, на остальной территории он меньше
нормы.Абсолютный максимум температуры в июле составит +31…+39°, в
Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях кое-где –
+40…+41°, в горных районах – +24…+30°.Абсолютный минимум
температуры – +1…+12°, в Карпатах –- 0…+1°.30 июня в Украине
ожидаются грозы, дожди и град, сообщили в пресс-центре
Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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