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Столкновения на границе с Сектором Газа два человека погибли, еще 415 ранены
30.06.2018 15:48
Столкновения на границе с Сектором Газа два человека погибли, еще 415 ранены
Четыре человека находятся в критическом состоянии
В результате столкновений между протестующими и военными на границе Израиля с сектором Газа двое палестинцев погибли, еще 415 человек получили ранения.
Столкновения на границе с Сектором Газа два человека погибли, еще 415 ранены Фото: reuters.com

"Израильские военные застрелили двух палестинцев, между которых был 14-летний мальчик, и еще 415 человек пострадали в результате применения боевых патронов и слезоточивого газа во время протестов на границе с сектором Газа", - сообщает Reuters.

Солдаты "использовали большое количество средств разгона беспорядков", заявили израильские военные.

Когда нелетальных средства оказались неэффективными, военные применили оружие с боевыми патронами "в соответствии со стандартными рабочих процедур".

Тысячи палестинцев "участвовали в очень жестоких беспорядках, бросая гранаты и камни в солдат и пограничную ограду", утверждает Израиль.

Напомним, во время столкновений между палестинцами и израильскими силовиками и военными погибли десятки палестинцев, тысячи других получили ранения.

только с начала протестов на границе Израиля с сектором Газы, продолжаются с 30 марта, погибли уже по меньшей мере 122 человека.

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