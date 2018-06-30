С 1 июля в Украине автоматически повышаются пенсии для людей с
небольшими начислениями, отметил премьер-министр Владимир Гройсман.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гройсман: Будем
направлять ресурсы бюджета и на социальные вопросы Фото: Volodymyr
Groysman / Facebook Премьер-министр отметил, что с 1 июля
автоматически повышаются пенсии для людей с небольшими
начислениями."Важно, что повышение пенсий происходит автоматически.
Без манипуляций. Будем направлять ресурсы бюджета в том числе и на
социальные вопросы", – сказал Гройсман.С 1 июля минимальная
пенсия поднимется до 1435 грн в связи с повышением прожиточного
минимума. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что
это повышение коснется около 1 млн украинцев.Пенсионная реформа
вступила в силу 11 октября 2017 года. По данным Минсоцполитики, с 1
октября пенсии пересчитали для 10,2 млн человек с учетом
индивидуальных показателей их заработка и страхового стажа. Средний
размер доплат составил 560 грн.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира