С 1 июля в Украине автоматически повышаются пенсии для людей с небольшими начислениями, отметил премьер-министр Владимир Гройсман. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гройсман: Будем направлять ресурсы бюджета и на социальные вопросы Фото: Volodymyr Groysman / Facebook Премьер-министр отметил, что с 1 июля автоматически повышаются пенсии для людей с небольшими начислениями."Важно, что повышение пенсий происходит автоматически. Без манипуляций. Будем направлять ресурсы бюджета в том числе и на социальные вопросы", – сказал Гройсман.С 1 июля минимальная пенсия поднимется до 1435 грн в связи с повышением прожиточного минимума. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что это повышение коснется около 1 млн украинцев.Пенсионная реформа вступила в силу 11 октября 2017 года. По данным Минсоцполитики, с 1 октября пенсии пересчитали для 10,2 млн человек с учетом индивидуальных показателей их заработка и страхового стажа. Средний размер доплат составил 560 грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки гройсман автоматически премьер-министр что для Теги: политика