Украинский флот не способен противостоять российскому в Азовском море.

Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканала ZIK.

По его словам, Украина может противопоставить российскому флоту только "дулю".

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"У нашей армии на море есть только дуля, и вы прекрасно это знаете. Мы не можем противостоять российскому военному флоту", — сказал он.

Таков был ответ на призыв председателя общественной организации "Правое дело" Дмитрия Снегирьова к активным действиям в море.

ранее экс-спикер Генерального штаба Украины Владислав Селезньов заявил о возможности широкомасштабного наступления Российской Федерации после завершения ЧМ-2018.