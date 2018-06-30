|Против России только "дуля": Тука сделал скандальное заявление о немощи Украины.
|30.06.2018 15:56
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Украинский флот не способен противостоять российскому в Азовском море.
Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканала ZIK.
По его словам, Украина может противопоставить российскому флоту только "дулю".
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"У нашей армии на море есть только дуля, и вы прекрасно это знаете. Мы не можем противостоять российскому военному флоту", — сказал он.
Таков был ответ на призыв председателя общественной организации "Правое дело" Дмитрия Снегирьова к активным действиям в море.
ранее экс-спикер Генерального штаба Украины Владислав Селезньов заявил о возможности широкомасштабного наступления Российской Федерации после завершения ЧМ-2018.
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