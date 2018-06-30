Крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу в аннексированном Крыму. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает со ссылкой на сообщение организации "Крымская солидарность" в Facebook.

"Без решения суда, основываясь лишь на постановлении следователя, 28 июня 2018 года гражданский журналист и активист Нариман Мемедеминов минимум на 20 дней помещен в психиатрическую больницу для "обследования", - сообщили в сообществе, ссылаясь на данные Курбединова.

Адвокат расценивает этот факт как грубое нарушение прав своего подзащитного. Курбединов считает, что это давление на принципиальную позицию крымскотатарского активиста.

Напомним, оккупационная власть Крыма задержала крымскотатарского журналиста Наримана Мемедеминова в марте этого года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира