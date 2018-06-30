За последние четыре года количество туристов в аннексированном Крыму снизилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом до войны.

По словам главного редактора BlackSeaNews Андрея Клименко, данные, которые предоставляют оккупанты, нужно делить на три. Об этом говорится в его , передает

"Во-первых, надо понимать: чтобы там ни говорили представители оккупационной власти, никакой туризм в Крыму не нужен государству-оккупанту. Какое развитие туризма может на военной базе? Это два несопоставимых тренда. В крымском департаменте Майдана иностранных дел есть три ялтинских экономиста, все профессионально занимались в том числе крымским туризмом в комплексе более 20 лет", – рассказал Клименко.

Он отметил, что много лет проводился опыт.

"Если выходишь, например, в этот день утром, днем ​​и вечером на набережную Ялту и смотришь, сколько людей, какие они и что делают, то можно почти на 90% точно сказать, сколько в Крыму туристов. Потому что есть индикаторы, соотношение между количеством туристов в Ялте и в Евпатории, Феодосии, Судаке или Севастополе", – пояснил он.

Клименко отметил, что южный берег полуострова всегда принимал 55% туристического потока. До 30% принимала Евпатория, а по 5% - Севастополь и Судак. Феодосия чуть больше - 7%.

"Анализируя крымский туризм, мы сделали вывод, что те цифры, которые называют представители оккупационной власти, надо делить на 2 или даже на 3. Конечно существуют различные методы анализа. Мы уверены, что все те четыре прошедших лета в оккупации было 1,8 - 2 млн туристов в Крыму. То есть это было в 2,5-3 раза меньше, чем в последние четыре года до войны", – рассказал он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира