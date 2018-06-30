В субботу, 30 июня, около 800 украинских туристов по-прежнему не могут покинуть Тунис и вернуться домой. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире одного их украинских телеканалов.

"Туроператор "Oasis Travel" задолжал перевозчику "Bravo" более миллиона долларов и не заплатил ни цента. Об этой ситуации "Oasis Travel" знал, были разные моменты урегулирования, никаких средств не поступало. Тем не менее, авиакомпания "Bravo" за свой счет уже вывезла 650 туристов в Украину, этой ночью был еще один дополнительный борт, который забрал 120 человек, еще остается, по нашим подсчетам, около 800", - рассказал он.

Министр рассказал, что авикомпания обязалась за свой счет выполнить пять рейсов в понедельник, 2 июля, чтобы украинцы вернулись домой, и уточнил, что два рейса будут на Львов и три - на Киев.

Туроператор, в свою очередь, принес извинения за причиненные неудобства и пообещал разместить всех туристов, ожидающих вылета в Украину, в местных отелях за счет компании.

"Компания "Оазис тревел Украина" гарантирует всем гостям, находящимся в Тунисе и ожидающим вылета в Украину, проживание в отелях Туниса за счет компании "Оазис тревел Украина" до момента вылета 02.07.2018 года", - сказано в сообщении компании в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира