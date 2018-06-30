30 июня в 17.00 на чемпионате мира стартует степень плей-офф: в
матче 1/8 финала в Казани встретятся сборные Франции и Аргентины.
Лионель Месси и его команда, с большим трудом занявшая второе место
в группе, попытаются реабилитироваться в игре с финалистом Евро
2016. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию этого
матча. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Франция
и Аргентина встречаются на чемпионате мира впервые с 1978 года
Фото: ЕРА //
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Главный арбитр матча – Алиреза Фагани (Иран).По мнению
букмекеров, фаворитом противостояния является сборная Франции.
Компания William Hill принимает ставки на проход французов в 1/4
финала с коэффициентом 1,61, на проход Аргентины – 2,25.
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