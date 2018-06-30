Погода, Новости, загрузка...
Меркель договорилась с 14 странами об ускорении процедуры возврата мигрантов
30.06.2018 16:03
Меркель договорилась с 14 странами об ускорении процедуры возврата мигрантов
Меркель договорилась с 14 странами об ускорении процедуры возврата мигрантов
Канцлер Германии Ангела Меркель получила согласие 14 стран ЕС об ускорении процедуры возврата мигрантов.
Меркель договорилась с 14 странами об ускорении процедуры возврата мигрантов Фото: REUTERS

Это следует из обращения немецкого канцлера и лидера Христианско-демократического союза (ХДС) к лидерам партий и фракций Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-социального союза (ХСС), которое есть в распоряжении агентства dpa, сообщает Deutsche Welle.

В документе говорится о таких странах: Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.

Отмечается, что документ состоит из восьми страниц. Согласно ему, Меркель хочет размещать искателей убежища, которые уже зарегистрированы в других странах ЕС, в специальных "якорных центрах". Канцлер сообщила коалиционных партнеров о результатах переговоров во время отдельных телефонных разговоров.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель признала невозможным достичь общего плана действий, после того, как часть стран Евросоюза отказалась от участия в переговорах по решению миграционной кризиса.

  • Меркель признала невозможным вместе договориться о решении миграционного кризиса на саммите ЕС
  • Визит Ангелы Меркель: что фрау канцлерин потребует от Украины
  • В Крыму убили крымскую татарку с восьмилетним сыном, - журналист

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить