Меркель договорилась с 14 странами об ускорении процедуры возврата мигрантов

Это следует из обращения немецкого канцлера и лидера Христианско-демократического союза (ХДС) к лидерам партий и фракций Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-социального союза (ХСС), которое есть в распоряжении агентства dpa, сообщает Deutsche Welle.

В документе говорится о таких странах: Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.

Отмечается, что документ состоит из восьми страниц. Согласно ему, Меркель хочет размещать искателей убежища, которые уже зарегистрированы в других странах ЕС, в специальных "якорных центрах". Канцлер сообщила коалиционных партнеров о результатах переговоров во время отдельных телефонных разговоров.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель признала невозможным достичь общего плана действий, после того, как часть стран Евросоюза отказалась от участия в переговорах по решению миграционной кризиса.