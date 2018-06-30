Монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек прекратят чеканить с воскресенья, 1 июля. В обиходе сохранятся только номиналы в 50 и 10 копеек, пишет со ссылкой на .

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины. Регулятор решил начать изменения из-за новых правил округления общей суммы покупки. Это, в свою очередь, предприняли для того, чтобы банально упростить наличный расчет.

Представители Нацбанка уточнили, что номинал, который снимается с производства, по-прежнему действителен, так что не принять подобные монеты в магазине просто не имеют права. Эти деньги будут выводиться из обиходы постепенно и максимально незаметно, а действовать будут до тех пор, пока не примет отдельное решение по этому вопросу.

Округление будет происходить по следующим правилам:

сумма, заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

сумма, заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

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