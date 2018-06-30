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Волонтер Касьянов: Я таки пойду в президенты
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30.06.2018 16:19
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Волонтер Юрий Касьянов заявил, что президентом Украины он намерен
стать, чтобы "уменьшить поголовье рабов". Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Касьянов: Рабы обвиняют, что
критикуя Юлю, я помогаю Пете Фото: Юрий Касьянов / Facebook Так он
отреагировал на критические высказывания в свой адрес некоторых
своих комментаторов, которых волонтер называет "рабами"."Рабы
обвиняют, что критикуя Юлю (лидер "Батьківщини" Юлия
Тимошенко. – ), я помогаю Пете (президент Украины
Петр Порошенко. – ) сохраниться во власти. Что
выбирать следует между двумя хозяинами – Юлей и Петей. Поэтому
я не вправе выдвигаться в президенты, чтобы "не отбирать" голоса у
Юли. Но нет, я таки пойду в президенты", – написал Касьянов.По
его словам, на выборы он пойдет, "чтобы дать надежду тем, кто умеет
думать, и тем самым уменьшить поголовье рабов"."Которых в моей
стране слишком много", – заявил Касьянов.
https://www.facebook.com/brtcomua/posts/1808222995905013
Очередные президентские выборы в Украине должны состояться в 2019
году.По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если
бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за
Тимошенко проголосовали бы 15,9% опрошенных, которые будут
участвовать в выборах и определились с кандидатом, за экс-министра
обороны Украины Анатолия Гриценко – 11,7%. Они бы вышли во
второй тур.
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