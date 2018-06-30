Волонтер Юрий Касьянов заявил, что президентом Украины он намерен стать, чтобы "уменьшить поголовье рабов". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Касьянов: Рабы обвиняют, что критикуя Юлю, я помогаю Пете Фото: Юрий Касьянов / Facebook Так он отреагировал на критические высказывания в свой адрес некоторых своих комментаторов, которых волонтер называет "рабами"."Рабы обвиняют, что критикуя Юлю (лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко. – ), я помогаю Пете (президент Украины Петр Порошенко. – ) сохраниться во власти. Что выбирать следует между двумя хозяинами – Юлей и Петей. Поэтому я не вправе выдвигаться в президенты, чтобы "не отбирать" голоса у Юли. Но нет, я таки пойду в президенты", – написал Касьянов.По его словам, на выборы он пойдет, "чтобы дать надежду тем, кто умеет думать, и тем самым уменьшить поголовье рабов"."Которых в моей стране слишком много", – заявил Касьянов. https://www.facebook.com/brtcomua/posts/1808222995905013 Очередные президентские выборы в Украине должны состояться в 2019 году.По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за Тимошенко проголосовали бы 15,9% опрошенных, которые будут участвовать в выборах и определились с кандидатом, за экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко – 11,7%. Они бы вышли во второй тур. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что касьянов украины выборы волонтер Теги: политика