Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не исключает, что Евросоюз может обсудить возможность введения новых санкций в отношении России в случае эскалации ситуации на востоке Украины.

По его словам прорыва в выполнении минских договоренностей замечено не было, следовательно, и нет оснований для изменения политики и снятия каких-либо санкций в отношении России.

Он подчеркнул, что если ситуация ухудшится, то придется обсудить дальнейшее давление. "Не исключены также новые санкции", - сказал он.

Напомним, 6 октября главный дипломат ЕС Федерика Могерини заявила, что предполагает усиление санкций против России.

В свою очередь, помощник госсекретаря Виктория Нуланд потребовала от РФ выполнения "всех до одного" минских пунктов для снятия санкций, и при невыполнении этого условия предупредила об их скором ужесточении.

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