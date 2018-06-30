|День Вооруженных сил Великобритании проведут в Солсбери из-за отравления Скрипача
|30.06.2018 16:19
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"Это замечательный город, богатый военную историю"День Вооруженных сил Великобритании в 2019 году проведут в Солсбери, чтобы почтить городок, которое боролось с последствиями отравления нервно-паралитическим веществом экс-разведчика РФ Сергея Скрипача и его дочери.
Фото: theguardian.com
"Ответ военных на атаку нервно-паралитическим веществом достойна награды", - заявила премьер-Министерка Британии Тереза Мэй, сообщает The Guardian.
"Проведя здесь День Вооруженных сил следующего года, мы также отметим огромную устойчивость и дух Солсбери и продемонстрируем, что оно открыто для бизнеса. Это замечательный город, богатый военную историю, является прекрасным местом для посещения" - резюмировала Министерка.
Также в Солсбери состоятся международные спортивные соревнования "Игры Непокоренных - 2019" для раненых, травмированных и больных служебных служащих и ветеранов из более десятка стран, включая Украину.
Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества, предположительно изготавливались в России.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США.
Также, расследование отравления Скрипач обошлось полиции Великобритании в $ 10 млн.