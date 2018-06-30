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Отравление Скрипалей: День вооруженных сил Великобритании проведут в Солсбери
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30.06.2018 16:35
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Для того, чтобы отдать налог уважения городу, который столкнулся с
последствиями химической атаки на бывшего российского разведчика
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, правительство Великобритании
приняло решение провести в Солсбери День вооруженных сил страны. В
Солсбери был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия Фото: wikipedia.org
Она отметила реакцию военных на случившееся и подчеркнула, что
предстоящий парад призван подчеркнуть "огромную стойкость и дух
Солсбери".Планируется, что в 2019 года в Солсбери также будут
проведены "Игры непокоренных", основанные британским принцем
Гарри.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". Россия эту информацию
отрицает.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в
себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.
От услуг посольства РФ Скрипаль отказалась.17
мая Скрипаля в больнице допросили детективы. 18 мая стало
известно, что его выписали из больницы.5 июня в Скотланд-Ярде
заявили, что полиции удалось восстановить хронологию событий 4
марта.
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