Для того, чтобы отдать налог уважения городу, который столкнулся с последствиями химической атаки на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, правительство Великобритании приняло решение провести в Солсбери День вооруженных сил страны. В Солсбери был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия Фото: wikipedia.org Она отметила реакцию военных на случившееся и подчеркнула, что предстоящий парад призван подчеркнуть "огромную стойкость и дух Солсбери".Планируется, что в 2019 года в Солсбери также будут проведены "Игры непокоренных", основанные британским принцем Гарри.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Россия эту информацию отрицает.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы. От услуг посольства РФ Скрипаль отказалась.17 мая Скрипаля в больнице допросили детективы. 18 мая стало известно, что его выписали из больницы.5 июня в Скотланд-Ярде заявили, что полиции удалось восстановить хронологию событий 4 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки солсбери что дочь его скрипаля Теги: мир