Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет подрывать международное право. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лавров: В постзападном мире мы живем уже сегодня Фото: ЕРА "Я считаю, что в постзападном мире мы живем уже сегодня, но его формирование еще не закончилось, потребуется еще много времени. По сути, это целая историческая эпоха. Определенно, после почти пяти столетий доминирования так называемого коллективного Запада, не так уж и просто адаптироваться к новым реалиям – теперь есть и другие экономические и финансовые, политические центры силы", – сказал он.В их числе министр назвал Китай, Индию и Бразилию, и выразил мнение, что более значимую роль будут играть африканские страны, "как только разрешат, по крайней мере, часть существующих на континенте конфликтов"."Россия, конечно же, хочет быть независимым игроком на международной арене в том смысле, что мы не хотим подрывать международное право, однако те решения, которые мы будем принимать на основании положений международного права, не будут сформированы с оглядкой на какое-либо давление, финансовый фактор, санкции, угрозы и что бы то ни было еще", – заявил Лавров.По его словам, "не Россия создает новый мировой порядок – этот процесс продиктован естественным историческим развитием"."Нет смысла надеяться на то, что новых игроков, сильных экономически и финансово, можно сдержать. Нельзя игнорировать их роль в мировой торговле и глобальной экономике. Сейчас предпринимаются попытки этот процесс замедлить через новые тарифы и санкции, которые так или иначе нарушают принципы ВТО (Всемирная торговая организация. – ). Такая реакция вполне ожидаема – на лицо попытки сдержать формирование новой объективной реальности, которая не зависит ни от одного руководства какой-то страны", – отметил Лавров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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