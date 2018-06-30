Начало июля ознаменуется повышенной волатильностью на валютном рынке Украины с возможными сильными колебаниями курса наличного доллара - до 26,40 гривен. Об этом пишет Курс Денег, передает .

"Начало нового месяца принесет валютному рынку Украины повышенную волатильность. Возможны сильные колебания курса наличного доллара в диапазоне 26,05-26,40 гривен", - пишет издание.

В целом, по утверждению аналитиков портала, имеются все признаки того, что очередной этап укрепления национальной валюты подошел к концу, и "осень" на валютном рынке в этом году наступит намного раньше обычного.

"Курс евро в Украине традиционно будет ориентироваться на тенденции на мировом валютном рынке FOREX, где в настоящее время сохраняется высокая волатильность. Диапазон колебаний на следующую неделю не изменится: 1,1500-1,1850 доллара за евро. Очень многое будет зависеть от того, сможет ли евро развить успех, наметившийся в пятницу, 29 июня. В Украине наличный евро будут продавать в интервале 30,50-31,00 гривен за один евро", - добавили эксперты.

В статьие отмечается, что российский рубль продолжит движение в диапазоне 62,00-64,00 рубля за доллар. "Многие в России возлагают большие надежды на предстоящую встречу президентов США и России, которая запланирована на 16 июля в Хельсинки. Однако вряд ли это сможет переломить наметившуюся на российском рынке тенденцию выхода нерезидентов из государственных ценных бумаг (ОФЗ). Уход зарубежных инвесторов – точный знак того, что в среднесрочной перспективе тенденция ослабления рубля сохранится. В Украине наличный рубль на следующей неделе будут продавать по 4,10-4,20 гривен за 10 российских рублей", - отметили аналитики.

Напомним, в Украине приняли новый закон о валюте.

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