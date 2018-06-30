|"Наш пахан ихнему пахану стрелку забил". Эйдман по-своему интерпретировал комментарий Захаровой встречи Путина и Трампа
|30.06.2018 16:51
|
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1917069198356050&id=100001589654713
На вопрос одного из комментаторов, действительно ли так сказала Захарова, Эйдман ответил: "Ну нет, я немного приукрасил".
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1917069198356050&id=100001589654713
На брифинге 29 июня Захарову спросили о встрече Путина и Трампа, на что она ответила, что МИД не комментирует саммиты в силу распределения функциональных обязанностей."Рекомендую всем не употреблять такие термины, как "прорывные встречи", "прорывы" и так далее. Предлагаю довольно прагматично и реалистично относиться к этим встречам. Российско-американские отношения давно готовы к проведению целого ряда встреч на различных уровнях. Этого требует двусторонняя повестка", – сказала она.Переговоры президентов США и РФ состоятся 16 июля. Глава Белого дома, комментируя предстоящую встречу, заявил, что "мир должен начать жить дружно".Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что Трамп намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное набег РФ в Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных Штатов и России.Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон признавался, что Белый дом не ожидает конкретных результатов от встречи.
Теги: мир последние сводки сводки что сша президентов наш братва
Поделитесь статьей с друзьями